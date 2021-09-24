Balıkesir'de feci kaza: Nişanlı çift öldü

Tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki sürücü ile nişanlısı hayatını kaybetti. Tanker sürücü ise kaza sonrası gözaltına alındı.

Balıkesir- Kepsut karayolunun 10'uncu kilometresinde Ceyhun Öz'ün (21) kullandığı 10 AFS 984 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Abdurrahman T. (54) idaresindeki 41 UJ 419 plakalı tankerle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ceyhun Öz olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan nişanlısı Aslı Öztürk (19), Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öztürk, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

NİŞANLI ÇİFT BUGÜN DEFNEDİLECEK

Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerinin ardından Balıkesir'in Kepsut ilçesine götürüldü.

Nişanlı çiftin cenazeleri, bugün kırsal Yenice Mahallesi'nde defnedilecek.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Ceyhun Öz'ün tesisatçılık yaptığı, Aslı Öztürk'ün ise Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokul Özel Güvenlik Mülkiye Koruma Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü Abdurrahman T. gözaltına alındı.