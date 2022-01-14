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    Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü karı koca yakalandı

    Edremit ilçesinde yurt dışına kaçmak için hazırlanan karı-koca, ekipler tarafından gizlendikleri evde yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 14.01.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 14:01
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    Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü karı koca yakalandı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan haklarında hapis cezası kararı bulunan karı-koca, yurt dışına kaçmaya çalışıyordu.

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Bu amaçla Edremit'e gelerek temin ettikleri evde gizlendiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

    KESİNLEŞMİŞ CEZALARI BULUNUYOR

    Ekiplerce yakalanan Muhammet Kürşat A’nın 7 yıl 6 ay, eşi Yasemin A'nın ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

    Şüpheliler, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

    Balıkesir de FETÖ hükümlüsü karı koca yakalandı #1

    Balıkesir de FETÖ hükümlüsü karı koca yakalandı #2


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