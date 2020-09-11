Balıkesir'de FETÖ yalanıyla dolandıran şüpheli yakalandı

'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek iki kişinin altınlarını alan şüpheli, polisin başarılı operasyonu ile yakalanırken, üzerinden çıkanlar, kuyumcu dükkanını aratmadı.

Balıkesir'de kendisini polis olarak tanıtan İ.D., “Adınız FETÖ operasyonuna karıştı. Kuyumcudan altınlar alındı ve bunlar tespit edildi. İnceleme yapılması gerekiyor.” diyerek, G.K. ve K.A. adlı kişileri kandırdı.

İ.D., bu kişilerden ellerindeki altınları kendisine getirmesini istedi. Mağdur kişiler ise şüpheliye inanarak, altınları teslim etti.

POLİS YAKALADI

Adnan Menderes ve Bahçelievler Mahallesi'nde mağdurlardan altınları teslim alan İ.D., Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giderek şehirden ayrılmak isterken Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'de FETÖ yalanıyla altınları alan şüpheli İZLE

34 ÇEYREK ÇIKTI

İ.D.'nin üst aramasında 34 çeyrek altın, 6 bilezik, 1 altın zincir ve 8 bin TL para ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınarak Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.