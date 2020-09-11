- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Balıkesir'de FETÖ yalanıyla dolandıran şüpheli yakalandı
Balıkesir'de FETÖ yalanıyla dolandıran şüpheli yakalandı
- İHA
- 11.09.2020 - 09:37
Balıkesir'de kendisini polis olarak tanıtan İ.D., “Adınız FETÖ operasyonuna karıştı. Kuyumcudan altınlar alındı ve bunlar tespit edildi. İnceleme yapılması gerekiyor.” diyerek, G.K. ve K.A. adlı kişileri kandırdı.
İ.D., bu kişilerden ellerindeki altınları kendisine getirmesini istedi. Mağdur kişiler ise şüpheliye inanarak, altınları teslim etti.
POLİS YAKALADI
Adnan Menderes ve Bahçelievler Mahallesi'nde mağdurlardan altınları teslim alan İ.D., Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giderek şehirden ayrılmak isterken Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Balıkesir'de FETÖ yalanıyla altınları alan şüpheli İZLE
34 ÇEYREK ÇIKTI
İ.D.'nin üst aramasında 34 çeyrek altın, 6 bilezik, 1 altın zincir ve 8 bin TL para ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alınarak Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.