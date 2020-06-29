Balıkesir'de Ganalı üniversite öğrencisi denizde boğuldu

Yüzme bilmediği halde 4 arkadaşı ile birlikte serinlemek için denize atlayan sonrasında çırpınmaya başlayan öğrenci ilk müdahalede hayata döndürüldü ancak hastanede kurtarılamadı.

Gana’dan Balıkesir'in Bandırma ilçesine okumaya gelen Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Hussein S. (24), kendisi de dahil yüzme bilmedikleri öğrenilen 4 arkadaşı ile birlikte serinlemek için Erdek ilçesi, Zeytinli Mahallesi, Erdek Kastri mevkisindeki özel bir plajda denize girdi.

Bir süre sonra kıyıdan çok fazla uzaklaşan Hussein S. aniden suda çırpınmaya başladı.

HAYATA DÖNDÜ, HASTANEDE KURTARILAMADI

Kıyıda bulunanların 112 acil sağlık ekibine yapılan ihbarın ardından, talihsiz genç sudan çıkarılarak hayata döndürülmeye çalışıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde yaşama döndürülen Ganalı öğrenci, tedavisi devam etmek üzere kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ganalı öğrencinin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Erdek Cumhuriyet Savcılığı boğulma olayı ile ilgili inceleme başlattı. Öğrenci Gana vatandaşı olduğu için Türkiye’deki Gana Büyükelçiliği’ne bilgi verildi.