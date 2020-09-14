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    Balıkesir'de gelin, kardeşlerin miras kavgasının kurbanı oldu

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde kardeşler arasında, evlerinin bahçesinin kullanımı nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isteyen gelin, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 01:08
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    Balıkesir'de gelin, kardeşlerin miras kavgasının kurbanı oldu

     

    Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'nde baba Bahri D., miras kalan bahçeyi, kullanımı nedeniyle aralarında sürekli anlaşmazlık yaşayan oğulları Ramazan D.(43), Ali D., ve Aykut D. arasında bölüştürdü.

    KAZILAN KAZIKLARI ÇIKARTTI

    Dün sabah saatlerinde de köye kadastro görevlisi getirten baba, oğulları arasında bölüştürülen bahçeye kazıklar çaktırarak, işaret koydurttu. Daha önce de sık sık aralarında bahçe yüzünden anlaşmazlık yaşayan kardeşlerden Ramazan D.'nin eşi Çiğdem D.(33) iddiaya göre, akşam saatlerinde çakılan kazıkları çıkardı.

    KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN HEDEF OLDU

    Bir süre sonra kazıkların çıkarıldığını gören baba Bahri D. ile oğulları Ali. D. ve Aykut D., kardeşleri Ramazan D. ile kavga etmeye başladı. Eşinin kavga ettiğini görüp, ayırmak için müdahale eden Çiğdem D., kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından kürek ve sopayla dövülerek öldürüldü. Ramazan D. ise yaralandı.

    3 KİŞİ GÖZALTINDA

    İhbar üzerine mahalleye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde önlem alırken, Ramazan D., Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri D. ile oğulları Ali ve Aykut D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiğdem D.’nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Balıkesir de gelin, kardeşlerin miras kavgasının kurbanı oldu #1

    Balıkesir de gelin, kardeşlerin miras kavgasının kurbanı oldu #2

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