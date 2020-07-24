Balıkesir'de genç futbolcu denizde boğuldu

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19 yaşındaki genç futbolcu Serhat Birincioğlu, boğularak hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Marmara ilçesi kırsal Çınarlı Mahallesi'nde bir restoranda çalışmaya başlayan Serhat Birincioğlu (19), serinlemek için girdiği denizde ayağına kramp girmesi sonucu boğularak can verdi.

Gönen ilçesi 2001 doğumlu olduğu öğrenilen Serhat Birincioğlu’nun, amatör futbolcu olduğu kaydedildi.

YAZ SEZONUNU BOŞ GEÇİRMEK İSTEMEDİ

Tayfunspor'da futbola başladıktan sonra sırası ile Gönen Belediyespor, Etispor ve Bandırma Sanayispor formalarını giyen 3 Temmuz 2001 Gönen doğumlu genç futbolcunun, yaz sezonunu boş geçirmemek için ilçeye çalışmaya gittiği öğrenildi.