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    Balıkesir'de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor

    Bir bina için temel kazıldığı sırada toprağın altından çıkan yüzlerce bombanın, 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 09:08
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    Balıkesir'de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir binanın inşaası için temel kazıldı.

    İnşaat çalışmalarının sürdüğü sırada bina temelinde bomba bulundu.

    Bulunan yüzlerce bombayla ilgili incelemeler tamalandı.

    1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar

    Temel kazısında toprağa gömülü halde bulunan bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. ü

    Bombaların 411´i boş, 420´sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.

    Balıkesir de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor #1

    İncelemeleri emniyet yaptı

    Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak’ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında bulunan el bombalarının incelemeleri emniyet tarafından tamamlandı.

    Almanlara ait çıktı

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı.

    Balıkesir de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor #2

    Detaylı inceleme yapıldı

    831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi.

    İmha edilecek

    Ele geçirilen bombaların Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği tarafından imha edileceği belirtildi.

    Balıkesir de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor #3


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