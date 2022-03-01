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    Balıkesir'de görev başındaki polis memuruna çarptı

    Trafik denetiminde dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla polis memuru Muhammed D.'ye çarpıp kaçarken, hastaneye kaldırılan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 14:25
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    Balıkesir'de görev başındaki polis memuruna çarptı

    Balıkesir'in Bandırma Çanakkale karayolu Kartal Çeşme mevkiinde trafik ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

    Uygulama sırasında bir araç durdurulmak istendi, 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, görev başındaki polis memuru Muhammed D.'ye (37) çarpıp kaçtı.

    ARACIYLA POLİSE MEMURUNA ÇARPTI

    Şüpheli araç sürücüsünü arama çalışmaları devam ederken, olayda yaralanan polis memurunun Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde tedavi altına alındığı öğrenildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Öte yandan, yaralı Muhammed D'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Balıkesir de görev başındaki polis memuruna çarptı #1


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