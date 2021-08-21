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    Balıkesir'de günlerdir kayıp olan genç kız ölü bulundu

    Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç kızın cesedini, sulama kanalına su vermek ve barajın kapaklarını açmak için gelen sulama birliği görevlisi buldu.
    • İHA
    • 21.08.2021 - 11:58
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    Balıkesir'de günlerdir kayıp olan genç kız ölü bulundu

    Bigadiç’te Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi H.T.C., 18 Ağustos günü evinden cep telefonunu bırakıp sadece kimliğini alarak sabah saat 08.30'da  kayıplara karıştı.

    Eşyalarını almadan erken saatte evinden ayrılan genç kızın aynı gün evine dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

    6 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ YÖRÜCÜKLER BARAJI'NA GİTTİ

    Arkadaşlarına attığı mesajların intihar şüphesi uyandırması sonrasında, Yörücekler Barajı’nda AFAD, İtfaiye, Jandarma, Sulama Birliği ve Çiftçi Mallarını Koruma Birliği’nden oluşan ekipler barajda geniş çaplı arama faaliyeti başlattı.

    Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.T.C.’nin aynı gün bir marketten meyveli yoğurt, kraker aldığı kamera kayıtlarından belirlendi ve ticari bir taksiyle ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Yörücekler Barajı’na gittiği öğrenildi.

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    ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

    Ekipler 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde baraj göleti ve çevresinde yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamadı. Dalgıçların ve arama ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonuç alınamayınca arama çalışmaları sonlandırıldı.

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    ACI HABER GELDİ

    Barajdan kanala su vermek için gelen Sulama Birliği görevlisi genç kızın cansız bedenini baraj kapaklarında bularak jandarma ve emniyete haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri genç kızın cesedini kanaldan çıkardı.

    Olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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