İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi E-87 kara yolunun Tuzla mevkisinde Y.İ. idaresindeki kamyonetle yasak olan yerden dönüşü yapmak istedi.
Aynı istikametten gelen B.K. yönetimindeki otomobil ise hızla önüne çıkan kamyonete çarptı.
3 kişi yaralandı
Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan otomobil sürücüsü B.K., kamyonet sürücüsü Y.İ. ve ismi belirlenemeyen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış