İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi E-87 kara yolunun Tuzla mevkisinde Y.İ. idaresindeki kamyonetle yasak olan yerden dönüşü yapmak istedi.

Aynı istikametten gelen B.K. yönetimindeki otomobil ise hızla önüne çıkan kamyonete çarptı.

3 kişi yaralandı

Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan otomobil sürücüsü B.K., kamyonet sürücüsü Y.İ. ve ismi belirlenemeyen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)