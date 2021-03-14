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    Balıkesir'de hatalı sollama ölüm getirdi

    Sollama yapmak isteyen otomobil sürücüsü S.K., iki tırın arasında kalarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 13:07
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    Balıkesir'de hatalı sollama ölüm getirdi

    Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi’nde seyir halinde olan 10 D 9166 plakalı otomobil önünde giden tırı geçmek istedi.

    Hatalı sollama yapan sürücü S.K., park halindeki tır ile hareket halindeki tırın arasında sıkıştı.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Kaza sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.K.'nin olay yerine hayatını kaybettiğini belirtti.

    Balıkesir'de hatalı sollama ölüm getirdi ViDEO

    Balıkesir de hatalı sollama ölüm getirdi #1

    Balıkesir de hatalı sollama ölüm getirdi #2

    Balıkesir de hatalı sollama ölüm getirdi #3

    Balıkesir de hatalı sollama ölüm getirdi #4

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