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    Balıkesir'de hırsızlar, çaldıkları inekleri kesemeden yakalandılar

    Savaştepe ilçesinde merada otlayan 10 ineği çalan 3 kişi, hayvanları kesmek üzereyken yakalandı.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 02:57
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    Balıkesir'de hırsızlar, çaldıkları inekleri kesemeden yakalandılar

    Balıkesir'de hayvancılık yapan Sinan Yorulmaz, merada otlattığı 20 ineği ahıra götürmek istedi.

    Bu sırada ineklerin eksik olduğunu fark eden Yorulmaz, kaybolduğunu düşündüğü ineklerini aramaya başladı. İnerklerini bulamayan Yorulmaz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    HAYVANLAR OTLANIRKEN ÇALINDI

    Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, hayvanların otlatıldığı bölgeden çalındığını tespit etti.

    Hızsızlık olayıyla ilgili Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlendirildi.

    Balıkesir de hırsızlar, çaldıkları inekleri kesemeden yakalandılar #1

    HAYVANLARI KESMEYE HAZIRLANIYORLARDI

    JASAT tarafından çevre köylerde ve meralarda yapılan incelemelerde kayıp 10 inek, çalınan bölgeden 50 kilometre uzaktaki bir ahırda kesilmek üzereyken bulundu.

    Hayvanları çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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