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    Balıkesir'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

    Edremit'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
    • AA
    • 02.02.2021 - 22:59
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 23:06
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    Balıkesir'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

    Balıkesir'in Edremit, Havran ve Burhaniye ilçelerinde son zamanlarda meydana gelen motosiklet, iş makineleri, tarım aletleri, beyaz eşya ve hayvan hırsızlıları jandarmayı harekete geçirdi.

    Olaylarının aydınlatılması için Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ile asayiş timlerinden oluşturulan özel ekip kuruldu.

    ÇALDIKLARINI DEPODA SAKLADILAR

    Hırsızlık zanlılarının M.D, M.K, Ö.A. ve Y.E.A. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin çalınan malzemeleri Edremit'in Kadıköy Mahallesi'ndeki bir depoda sakladıklarını tespit etti. Depoya düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda malzeme ile küçük ve büyükbaş hayvan ele geçirildi.

    Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

    Balıkesir de hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı #1

    Balıkesir de hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı #2

    Balıkesir de hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı #3

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