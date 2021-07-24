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    Balıkesir'de hortumdan kaçan vatandaşların görüntüsü

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hortumun içende kalan vatandaşların yaşadıkları panik anları amatör kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 21:35
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    Balıkesir'de hortumdan kaçan vatandaşların görüntüsü

    Balıkesir'de Edremit’in Altınoluk Mahallesinde geçtiğimiz gün plajda bir anda meydana gelen hortum 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

    PANİK ANLARI KAMERADA

    Yüzlerce kişinin arasında başlayan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları ve yaşadıkları korku kameralara yansıdı.

    MASALAR VE ŞEMSİYELER UÇTU

    Görüntülerde hortumun merkezinden kurtulmak için kaçan vatandaşlar ve uçuşan masa ve şemsiyeler yaşanan olayın büyüklüğünü gösterdi.

    Balıkesir'de hortumdan kaçan vatandaşların görüntüsü VİDEO

    Balıkesir de hortumdan kaçan vatandaşların görüntüsü #1

    Balıkesir de hortumdan kaçan vatandaşların görüntüsü #2

    Balıkesir de hortumdan kaçan vatandaşların görüntüsü #3

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