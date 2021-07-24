Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hortumun içende kalan vatandaşların yaşadıkları panik anları amatör kameralara yansıdı.

Balıkesir'de Edremit’in Altınoluk Mahallesinde geçtiğimiz gün plajda bir anda meydana gelen hortum 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

PANİK ANLARI KAMERADA

Yüzlerce kişinin arasında başlayan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları ve yaşadıkları korku kameralara yansıdı.

MASALAR VE ŞEMSİYELER UÇTU

Görüntülerde hortumun merkezinden kurtulmak için kaçan vatandaşlar ve uçuşan masa ve şemsiyeler yaşanan olayın büyüklüğünü gösterdi.

Balıkesir'de hortumdan kaçan vatandaşların görüntüsü VİDEO

