Balıkesir'de husumetlilerinin düğününü basıp, rastgele ateş açtı

Altıeylül'de, S.A., husumetli olduğu kişilerin sokakta düzenlediği sünnet düğününü bastı. Alkollü olan S.A.'nın etrafa rastgele ateş açması sonucu 3 yaşındaki K.D. ve E.G. vurularak hayatı kaybetti.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi, Ganibey Caddesi'nde, alkollü olan S.A., husumetli olduğu kişilerin sokakta düzenlediği sünnet düğününü bastı.

10 KİŞİ YARALANDI

S.A.'nın etrafa rastgele ateş açması sonucu K.D., E.G., A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G., D.D. ve N.D. vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılardan durumu ağır olan K.D. ve E.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

8 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olay yeri ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde 1 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Olayın şüphelisi S.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.





