Balıkesir'de huzur operasyonu: 52 tutuklama

Huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 232 şüpheliden 52’si tutuklandı.

Güvenlik güçleri, yurt genelinde uyuşturucu kapsamlı operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından 'Huzur' operasyonu düzenlendi.

Bölgede yapılan asayiş uygulamarında çeşitli suçlardan aranan 142 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 46 şahıs tutuklandı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda; 16 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 144 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş, 7 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 9 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ise uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik baskın düzenledi.

6 şüpheli tutuklandı

Konuya ilişkin olarak eşitli ilçelerde 90 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6 şahıs tutuklandı.

8 şahıs adli kontrol şartıyla, 76 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

14 bin 30 lira para tespit edildi

İHA'nın aktarımına göre; olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 958 adet sentetik ecza hap, 375 gram esrar maddesi, 341 gram metamfetamin maddesi, 81 gram skunk maddesi, 15 kök kenevir bitkisi, 10 gram bonzai maddesi, 2 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 63 adet fişek, 14 bin 30 TL para tespit edildi.