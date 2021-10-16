Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 68 gözaltı

Asayiş ve narkotik polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Güvenlik güçleri yurt genelinde huzur operasyonlarına devam ediyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte güvenlik ve asayiş sağlamak adına birçok ilçede uygulama gerçekleştirdi.

15 Ekim 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 68 şahıstan 5'i tutuklandı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 39 adet fişek, 3 adet tüfek ve bu tüfeğe ait 1 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 14 Ekim 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 45 şahsı gözaltına alırken, 1 adet bıçak ele geçirdi.

SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİM YAPILDI

Ekipler, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 14 Ekim 2021 tarihinde 282 araca 'Hız Denetimi' ve bin 819 araca da 'Emniyet Kemeri ve Koruyucu Tertibat Denetimi' yaptı.







