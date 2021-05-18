Balıkesir'de huzur operasyonu: 91 gözaltı

Balıkesir'de, güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla operasyon yapıldı.

Ekipler, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için yaptıkları çalışmaları sürdürüyor. İl genelinde düzenlenen 'huzur operasyonları' sayesinde aranan şahıslar, kıskıvrak yakalandı.

78 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri Ayvalık, Altıeylül, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 7-16 Mayıs 2021 tarihleri arasında yaptıkları operasyonlar sayesinde çeşitli suçlardan aranan 78 şahsı gözaltına aldı.

Aramalar sırasında 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRILMIYOR

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit, Gönen, Gömeç, ve Havran İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 13 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 1 şahıs savcılıkça serbest kaldı ve 10 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 23 adet sentetik ecza hap, 12 adet hap, 3,80 gram metamfetamin, 112,79 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1,86 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.