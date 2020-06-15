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    Balıkesir'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü

    Zeytinlik alanda bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 15.06.2020 - 11:03
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    Balıkesir'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Geriç Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkarken, olay çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

    Akşam saatlerinde ise barışmak için haberleşen iki grup, otogar arkasındaki zeytinlik alanda bir araya geldi. Gençler arasındaki konuşma, bir süre sonra tartışmaya dönüştü.

    2 ÖLÜ 8 YARALI

    Tartışma ise kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin hedefi olan 2 kişi, hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 4 kişinin ayakta tedavi olduğu öğrenildi.

    Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 3 kişi, Edremit Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

    Polis ise olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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