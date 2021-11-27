Balıkesir'de iki kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Balıkesir'de iki kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Erdek ilçesinde A.V. (47) ile A.V. (48) çifti, içtikleri sahte içkiden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşinin tedavisi sürüyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 25 Kasım Perşembe günü çiftçilikle uğraşan Aysun ve Ahmet Verim çifti, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Ahmet Verim'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Ambulansla, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çiftten Aysun Verim dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAÇAK ÜRETİLEN İÇKİ İÇTİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Durumu ağır olan Ahmet Verim'in yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken, Verim çiftinin akşam yemeğinde kaçak olarak üretilen içki içtikleri iddia edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

2 kız çocuğu annesi Aysun Verim'in dün hayatını kaybettiği olay sonrası Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça zehirlenmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edilen Aysun Verim'in cenazesi, kesin ölüm raporu için Balıkesir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.