Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.768
0.55%
BTXN Coin
9.87
3.24%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Balıkesir'de inşaat çöktü: 5 işçi yaralandı

    Henüz tamamlanmayan inşaat beton dökümünün ardından bir anda çöktü. 5 inşaat işçisinin yaralandığı olayda, geniş çaplı çalışma başlatıldı.
    • 22.10.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 16:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de inşaat çöktü: 5 işçi yaralandı

    Balıkesir'in Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi civarında henüz tamamlanmayan ve yapımı devam eden inşaatın ikinci katına kalıp işlemi yapılmasının ardından  beton dökümü olduğu esnada inşaat bir anda çöktü.

    İnşaatın çökmesini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği Kurtarma Timi, 112 Sağlık ekipleri ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede çöken inşaata müdahale etti.

    5 işçi çöken inşaatta yaralandı

    Kazada Ahmet T., Hacıbey T., Yahya T., Altan Ş. ve Emre Ş. isimli inşaat işçiler ya çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından işçiler bilinçleri açık bir şekilde ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Balıkesir’de inşaat çöktü: 5 yaralı VİDEO

    Balıkesir de inşaat çöktü: 5 işçi yaralandı #1

    Soruşturma başlatıldı

    Hayati tehlikesi bulunmayan 5 işçinin Edremit Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edilirken yaşanan çökme ile ilgili olarak ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çökmenin yaşandığı inşaat çalışmalarını durdurarak çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

    Balıkesir de inşaat çöktü: 5 işçi yaralandı #2


    Kanada'da yatılı kilise okulu mağdurlarının dava başvurusu reddedildi
    Dünya

    Kanada'da yatılı kilise okulu mağdurlarının dava başvurusu reddedildi

    İngiltere'de araba, streç filmle sarıldı
    Dünya

    İngiltere'de araba, streç filmle sarıldı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir