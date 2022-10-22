Balıkesir'de inşaat çöktü: 5 işçi yaralandı

Henüz tamamlanmayan inşaat beton dökümünün ardından bir anda çöktü. 5 inşaat işçisinin yaralandığı olayda, geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi civarında henüz tamamlanmayan ve yapımı devam eden inşaatın ikinci katına kalıp işlemi yapılmasının ardından beton dökümü olduğu esnada inşaat bir anda çöktü.

İnşaatın çökmesini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği Kurtarma Timi, 112 Sağlık ekipleri ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede çöken inşaata müdahale etti.

5 işçi çöken inşaatta yaralandı

Kazada Ahmet T., Hacıbey T., Yahya T., Altan Ş. ve Emre Ş. isimli inşaat işçiler ya çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından işçiler bilinçleri açık bir şekilde ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Balıkesir’de inşaat çöktü: 5 yaralı VİDEO

Soruşturma başlatıldı

Hayati tehlikesi bulunmayan 5 işçinin Edremit Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edilirken yaşanan çökme ile ilgili olarak ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çökmenin yaşandığı inşaat çalışmalarını durdurarak çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.



