Balıkesir'de İranlı kadın kafasında poşet boğazı kesik halde bulundu

Kafasına poşet geçirilmiş boğazı kesik halde bulunan İranlı kadının ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, evdeki doğalgazın açık bırakıldığı tespit edildi.

Balıkesir’in Bahçelievler Mahallesi, İşletmeciler Caddesi’nde işten eve dönen R.B. evine girdiği anda eşi Samira Rashidian'ı (31), kafasına poşet geçirilmiş ve boğazında kesik halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DOĞALGAZ AÇIK BULUNDU

Sağlık ekipleri ve polis tarafından yapılan müdahalede İran Uyruklu Samira Rashidian'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı incelemede ayrıca, doğalgazın açık bırakıldığını da tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.