Balıkesir'de işçi minibüsü tıra çarptı: 3 ölü 9 yaralı

Bandırma ilçesinde işçi taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 9 kişi de yaralandı.

Bandırma - Biga Karayolu Hıdır Kavşağı Mevkii'nde meydana gelen kazada tavukhane sarım işçilerini taşıyan Galip D. idaresindeki 10 AEM 464 plakalı 12 kişilik minibüs, İsmail D. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüs sürücüsü Galip Dinçer ile minibüsteki işçilerden Hüsemettin Sargın ve Mehmet Durgut yaşamını yitirdi. Minibüste bulunanlardan ikisi Suriye uyruklu toplam 9 kişi de yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen çok sayıda ambulans ile Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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