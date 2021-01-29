- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Balıkesir'de işçi minibüsü tıra çarptı: 3 ölü 9 yaralı
Balıkesir'de işçi minibüsü tıra çarptı: 3 ölü 9 yaralı
Bandırma ilçesinde işçi taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 9 kişi de yaralandı.
- İHA
- 29.01.2021 - 02:47
- Güncelleme : 29.01.2021 - 03:00
Bandırma - Biga Karayolu Hıdır Kavşağı Mevkii'nde meydana gelen kazada tavukhane sarım işçilerini taşıyan Galip D. idaresindeki 10 AEM 464 plakalı 12 kişilik minibüs, İsmail D. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada minibüs sürücüsü Galip Dinçer ile minibüsteki işçilerden Hüsemettin Sargın ve Mehmet Durgut yaşamını yitirdi. Minibüste bulunanlardan ikisi Suriye uyruklu toplam 9 kişi de yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen çok sayıda ambulans ile Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Balıkesir'de işçi minibüsü tıra çarptı: 3 ölü 9 yaralı İZLE