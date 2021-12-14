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- Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı'nın yeni botu alevlere teslim oldu
Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı'nın yeni botu alevlere teslim oldu
Marmara Adası Saraylar bölgesinde Jandarma Komutanlığına tahsis edilen bot, üretici firmanın bilgilendirme yaptığı sırada alev alarak yanmaya başladı.
- İHA
- 14.12.2021 - 17:24
- Güncelleme : 14.12.2021 - 17:40
Balıkesir Marmara Adası Saraylar bölgesinde, Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilip iskeleye demirlenen bot, aynı gün içerisinde yandı.
BİLGİLENDİRME SIRASINDA YANMAYA BAŞLADI
Botu üreten firmanın bilgilendirme yaptığı sırada bottan yükselen alevler, ilçenin birçok yerinden görüldü.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı'nın yeni botu alevlere teslim oldu VİDEO