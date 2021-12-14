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    Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı'nın yeni botu alevlere teslim oldu

    Marmara Adası Saraylar bölgesinde Jandarma Komutanlığına tahsis edilen bot, üretici firmanın bilgilendirme yaptığı sırada alev alarak yanmaya başladı.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 17:40
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    Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı'nın yeni botu alevlere teslim oldu

    Balıkesir Marmara Adası Saraylar bölgesinde, Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilip iskeleye demirlenen bot, aynı gün içerisinde yandı.

    BİLGİLENDİRME SIRASINDA YANMAYA BAŞLADI

    Botu üreten firmanın bilgilendirme yaptığı sırada bottan yükselen alevler, ilçenin birçok yerinden görüldü.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede  bulunarak yangını söndürdü.

    Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı'nın yeni botu alevlere teslim oldu VİDEO

    Balıkesir de Jandarma Komutanlığı nın yeni botu alevlere teslim oldu #1

    Balıkesir de Jandarma Komutanlığı nın yeni botu alevlere teslim oldu #2

    Balıkesir de Jandarma Komutanlığı nın yeni botu alevlere teslim oldu #3

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