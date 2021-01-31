Balıkesir’de jigolo çetesine ait not ortaya çıktı

‘Jigolo’ olma hayali kuran kişileri milyonlarca lira dolandıran şebekenin ‘çağrı merkezi’ gibi düzenleyip faaliyetlerini yürüttüğü dairede, görüşmelerde kullandıkları not bulundu.

Balıkesir’de yapılan operasyonda ‘jigolo’ olma hayali kuranları dolandıran bir şebeke ortaya çıkarılmıştı.

Çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandıran çetenin internet üzerinden ‘yüksek gelir vaadiyle jigolo olma’ ilanları verdiği, başvuranların ‘birlikte olmak isteyen kadın olduğunda, sizinle iletişime geçeceğiz’ diyerek, kişisel bilgilerini aldığı, daha sonra kadınlara aratarak yüksek ücretle birliktelik teklif ettirdiği en sonunda da kurbanlarından sisteme giriş ücreti ve garanti parası adı altında para topladıkları saptanmıştı.

Operasyonda 47 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

GÖRÜŞMELERDE KULLANILAN NOT

Jigolo çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen son bilgilere göre şebekenin ‘çağrı merkezi’ gibi düzenleyip faaliyetlerini yürüttüğü dairede, jigolo adaylarıyla yapılan görüşmelerde kullandıkları not bulundu.

Tek sayfalık bir notta, jigolo adayının arandığında neler söylenmesi gerektiği yazdığı görüldü.

Nota göre adaya önce başvurusunun kabul edildiği söyleniyor. Ardından da ‘bulunduğu lokasyonda’ hemen bir görüşme olduğu belirtilerek “Görüşme için bugün müsait misiniz?” diye soruluyor.

Adayların yüzde 99.9’unun cevabı da “Tabii, müsaitim” oluyor.

SON HAMLE ÖDEME SÖZÜ

Ardından kurbana yapacağı işin ne kadar cazip olduğunu vurgulamak için ücret tarifesi veriliyor. “Yapacağınız 4 saatlik görüşmede 3 bin lira alacaksınız. Görüşme uzarsa ücret de artıyor, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Yeme, içme konaklama bayana ait” denilerek kurbanın şevki iyice artırılıyor.

“Ödemeleriniz görüşmeden bir saat önce hesabınıza yatırılacak” denildiğinde ise kurbanlar tamamen ağa düşürülmüş oluyor.