Balıkesir'de kaçırdıkları insanlara işkence eden çeteye operasyon

Edremit'te, esnafı kaçırıp işkence ile mallarına el koyan ve kadınları işkence ile fuhşa zorlayan çeteye düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

Balıkesir'de bir grup tarafından 'polis muhbiri' olduğu gerekçesiyle çiftlik evine kaçırılıp, 1 ay boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve gördüğü işkence sırasında 4 parmağının kesildiğini söyleyen G.A. isimli genç kız, polise şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, çete faaliyetleri içinde Çıkrıkçı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazi üzerinde bir çiftlik kurduğu, esnafı haraca bağlayan şüphelilerin haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da burada elektroşok cihazı kullanıp, işkence yaptığı belirlendi.

Eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı

Polis ekipleri çalışmaların ardından, tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'nın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çiftlik evinden cephane çıktı

Çiftlik evinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda özel bölmelere saklanmış 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17.2 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 74 tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, çeteye yönelik daha önce farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda da gözaltına alınan 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

İşkence ile işyerlerini çeteye devrettiler

Operasyonun ardından olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

İşkence gören bazı iş yeri sahiplerinin, iş yerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı tespit edilirken, bugüne kadar işkence gören 4'ü kadın 14 kişinin korkudan polise ihbarda bulunamadıkları ortaya çıktı.

Kadınları kaçırıp işkence ettiler

Şüphelilerin, kaçırdıkları kadınlara işkence ve cinsel saldırının yanı sıra zorla uyuşturucu verdikleri, fuhuşa zorladıkları da öğrenildi. Çete üyelerinin darp izlerini ve işkence videolarıyla diğer kadınları da tehdit ettiği belirlendi.

Öte yandan G.A.'nın, çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'yı sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis ettiği öğrenildi.

4 kişi tutuklandı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri Mehmet Salih Turanlı ile Ahmet Hicri Turanlı, M.F. ve Ç.D. tutuklanırken, M.N.T., E.T. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

















