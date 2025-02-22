İHA
Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere-Balcı yolunda özel araçlarıyla seyir halindeki çift, süt tankerinin hatalı bir şekilde kendi şeritlerine girdiğini fark etti.
Sürücü son anda manevra yaparak faciayı önledi.
Araç kamerasına yansıyan o anlar kazanın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Korku dolu anları yaşayan aile, olayın ardından jandarmaya giderek süt tankeri sürücüsünden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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