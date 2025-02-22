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İHA

Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere-Balcı yolunda özel araçlarıyla seyir halindeki çift, süt tankerinin hatalı bir şekilde kendi şeritlerine girdiğini fark etti.

Sürücü son anda manevra yaparak faciayı önledi.

Araç kamerasına yansıyan o anlar kazanın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Korku dolu anları yaşayan aile, olayın ardından jandarmaya giderek süt tankeri sürücüsünden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.