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    Balıkesir'de katliam gibi kaza: 6 ölü

    Köprü bariyerlerine çarpan araçtaki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybederken, ailenin tatil için yola çıktığı öğrenildi.
    • İHA
    • 14.06.2020 - 14:31
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    Balıkesir'de katliam gibi kaza: 6 ölü

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan 43 HP 003 plakalı araç, Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı.

    Kazada araç hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma timi sevk edildi.

    AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ CAN VERDİ

    Kazada Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), Elif Nur Şirinoğlu (38), İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) hayatını kaybetti.

    TATİLE GİDİYORLARDI

    Arabadaki ailede Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu'nun oğlu, kızı ve kızının çocukları ile birlikte Balıkesir'in körfez bölgesine tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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