Balıkesir'de kavgada sırtından vurulan genç yaşamını yitirdi

Tabancadan çıkan kurşunun hedefi olan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'de çıkan kavgada kan döküldü.

Burhaniye ilçesinde Mert Can Gök ile Aykut K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

18 yaşındaki Aykut K., yanındaki tabanca ile kendisiyle aynı yaşta olan Mert Can Gök'e ateş etti.

SIRTINDAN VURULDU

Sırtından vurulan Gök, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gök, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Mert Can Gök'ün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası kaçan Aykut K., polisin düzenlediği operasyonla Havran ilçesinde saklandığı bir yakınının evinde yakalandı.