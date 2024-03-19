Balıkesir'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü akademisyen öldü Edremit ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen akademisyen Mehmet Faik Şenergin, yaşamını yitirdi.

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İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde yamaç paraşütü ile uçuş yapan, Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin(57), kontrolünü kaybettiği yamaç paraşütüyle Altınoluk Cam Seyir Terası yolu yakınlarındaki kayalıklara düştü.

Ağır yaralı Şenergin kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilgisayar Programcılığı bölümü öğretim görevlisi Şenergin, ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Şenergin, kurtarılamadı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

10 yıllık paraşütçüydü

Öte yandan, 1999'dan bu yana Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda Öğretim görevliliği yapan Mehmet Faik Şenergin, Bilgisayar Programcılığı bölümünde eğitim veriyordu. Evli ve 1 çocuk babası Şenergin'in 10 yıldır yamaç paraşütü yaptığı öğrenildi. Kazanın ise havada seyir halindeyken, ters rüzgarın şiddetli esmesi sonucu olduğu iddia edildi.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Merhum Şenergin’in cenazesi, Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlileri, öğrencileri, elektrik mühendisi arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)