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    Balıkesir'de kayan traktörü durdurmak isterken altında kaldı

    Gömeç'te kayan traktörünün el frenini çekmeye çalışırken traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 06.11.2021 - 18:56
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 20:56
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    Balıkesir'de kayan traktörü durdurmak isterken altında kaldı

    Balıkesir’in Gömeç ilçsei kırsal mahallelerinden Ulubeyler’de, traktörüyle evinin önüne gelen Tahsin Yıldız (69) aracından inip evine girmek istedi.

    ARAÇ KAYMAYA BAŞLADI

    Ancak park ettiği traktörün yokuş aşağı kaymaya başladığını fark eden Tahsin Yıldız, koşturarak traktörün el frenini çekerek yokuş aşağı kaymasını önlemek istedi.

    ARKA TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI

    Ancak dengesini kaybeden evli ve 1 çocuk babası Yıldız, traktörün el frenine uzandığı anda arka tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti.

    Olay sırasında yokuş aşağı kayan traktör park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri talihsiz traktör sürücüsü Tahsin Yıldız’ın cansız bedenini tekerleğin altından çıkardı.

    Tahsin Yıldız’ın ölümü Ulubeyler Mahallesi’nde büyük bir üzüntüyle karşılandı.

    Balıkesir de kayan traktörü durdurmak isterken altında kaldı #1

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    Balıkesir de kayan traktörü durdurmak isterken altında kaldı #3

    Balıkesir de kayan traktörü durdurmak isterken altında kaldı #4

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