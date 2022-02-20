Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
550.550
-0.50%
BTXN Coin
39.60
3.20%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Balıkesir'de kaybolan taksici İzmir'de ölü bulundu: 1 kişi gözaltında

    Ayvalık ilçesinde 2 gündür aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulunurken, bir şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 20.02.2022 - 03:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de kaybolan taksici İzmir'de ölü bulundu: 1 kişi gözaltında

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulundu.

    İhbar üzerine Salihleraltı mevkisine giden jandarma ekipleri, ıssız bir bölgede park edilmiş "10 T 3902" plakalı takside inceleme yaptı.

    Aramalarda otomobilin bagajında Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve bir çocuk babası Bahçeci'nin yakınlarının, dün kendisine ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.

    Cenaze, inceleme için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Balıkesir de kaybolan taksici İzmir de ölü bulundu: 1 kişi gözaltında #1

    BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde bulunduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Balıkesir de kaybolan taksici İzmir de ölü bulundu: 1 kişi gözaltında #2


    İlginizi Çekebilir

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Anne ile oğlunun öldüğü feci kaza kamerada
    3. Sayfa

    Anne ile oğlunun öldüğü feci kaza kamerada

    Nijerya’da akaryakıt yüklü tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 17 ölü
    Dünya

    Nijerya’da akaryakıt yüklü tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 17 ölü

    Görüş Bildir