Balıkesir'de kaybolan taksici İzmir'de ölü bulundu: 1 kişi gözaltında

Ayvalık ilçesinde 2 gündür aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulunurken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulundu.

İhbar üzerine Salihleraltı mevkisine giden jandarma ekipleri, ıssız bir bölgede park edilmiş "10 T 3902" plakalı takside inceleme yaptı.

Aramalarda otomobilin bagajında Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve bir çocuk babası Bahçeci'nin yakınlarının, dün kendisine ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.

Cenaze, inceleme için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde bulunduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.