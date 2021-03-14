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    Balıkesir'de kayınpederini yol ortasında vurdu

    Edremit ilçesinde ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında silahla vurarak yaraladı.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 20:49
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    Balıkesir'de kayınpederini yol ortasında vurdu

    Balıkesir’in Edremit ilçesi Hekimzade mahallesinde, Ş.M. ve oğlu N.M., Ş M.’nın yaklaşık bir buçuk ay önce eşi ile yaşadığı şiddet olayından dolayı aralarında husumet bulunan kayınpederi F.G. ve kayınvalidesi G.G. ile karşılaştı.

    SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Karşılıklı olarak sözlü tartışmaya başlayan şahıslar daha sonra araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

    SİLAHLA VURDU

    Tartışma sırasında Ş.M., üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile F.G.’yi vurarak yaraladı.

    Otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheli Ş.M. ve yanında bulunan N.M., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri yaşanan kovalamaca sonucunda suç aleti ile birlikte yakalandı.

    Gözaltına alınan şahısların Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Olayda yaralanan F.G.’nin hayati tehlikesinin olmadığı ve Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Balıkesir de kayınpederini yol ortasında vurdu #1

    Balıkesir de kayınpederini yol ortasında vurdu #2

    Balıkesir de kayınpederini yol ortasında vurdu #3

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