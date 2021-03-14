Balıkesir'de kayınpederini yol ortasında vurdu

Edremit ilçesinde ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında silahla vurarak yaraladı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Hekimzade mahallesinde, Ş.M. ve oğlu N.M., Ş M.’nın yaklaşık bir buçuk ay önce eşi ile yaşadığı şiddet olayından dolayı aralarında husumet bulunan kayınpederi F.G. ve kayınvalidesi G.G. ile karşılaştı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Karşılıklı olarak sözlü tartışmaya başlayan şahıslar daha sonra araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

SİLAHLA VURDU

Tartışma sırasında Ş.M., üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile F.G.’yi vurarak yaraladı.

Otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheli Ş.M. ve yanında bulunan N.M., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri yaşanan kovalamaca sonucunda suç aleti ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayda yaralanan F.G.’nin hayati tehlikesinin olmadığı ve Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.