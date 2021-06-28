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    Balıkesir’de kayıp alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu

    Evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzaymır hastası Emekli Jandarma Astsubay Salim Erdinç’in cansız bedeni bulundu.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 09:25
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    Balıkesir’de kayıp alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu

    Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde ikamet eden Emekli Jandarma Astsubay Salim Erdinç (84), yürüyüş yapmak için evinden ayrıldı.

    Uzun süre eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Alınan kayıp ihbarının üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

    ADLİ TIP KURUMU’NA SEVK EDİLDİ

    Jandarma ile yürütülen 2 günlük çalışmaların ardından Erdinç’in cansız bedenine ulaşıldı.

    Buzlukaya mevkisinde bir avcı tarafından bulunan Erdinç’in cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

    Balıkesir’de kayıp alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu #1

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    Balıkesir’de kayıp alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu #3

    Balıkesir’de kayıp alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu #4

    Balıkesir’de kayıp alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu #5

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