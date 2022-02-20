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    Balıkesir'de kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

    Tekneyle Manyas Gölü'ne açılan 2 çocuk babası Osman A., 36 gün sonra yoldan geçen çobanın jandarmaya bildirmesi üzerine, suyun içinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 17:43
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    Balıkesir'de kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

    Balıkesir’in Manyas ilçesi, kırsal Akçaova Mahallesi'nde balıkçılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Osman A. (61), 16 Ocak'ta saat 06.30 sıralarında otomobiliyle, teknesinin bulunduğu kırsal Hamamlı Mahallesi'ne gitti.

    TEKNESİYLE AÇILDI, GERİ DÖNMEDİ

    Burada teknesini alarak Manyas Gölü'ne açılan A., dönüş vakti eve gelmeyince ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

    İhbarla gelen ekipler, göl ve çevresinde arama çalışması başlattı. Osman A.'ya ait olduğu tespit edilen tekne, sazlıkların arasında çalışır halde bulundu.

    CANSIZ BEDENİ SUYUN İÇİNDE BULUNDU

    Dalgıçların da katıldığı aramada A.'dan iz bulunamayınca, çalışmalar bir süre sonra durduruldu.

    Bandırma ilçesi kırsal Gölyaka Mahallesi'ndeki bir çoban, sabah saatlerinde suda bir kişinin hareketsiz yattığını jandarmaya bildirdi.

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Harekete geçen JAK ve AFAD ekipleri, sudaki cesedi botla kıyıya çıkardı. Kontrolde cesedin kaybolan balıkçı Osman A.'ya ait olduğu belirlendi.

    A.'nıncenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

    Balıkesir de kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı #1

    Balıkesir de kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı #2

    Balıkesir de kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı #3


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