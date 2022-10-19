Balıkesir'de kazada yaralanan polis memuru 11 gün sonra şehit oldu

Balıkesir'de kazada yaralanan polis memuru 11 gün sonra şehit oldu

Çanakkale'den Balıkesir'e giden sivil polis aracının yaptığı kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru Hızır Bekir Baybora, 11 gün sonra şehit oldu.

8 Ekim günü saat 10.30 sıralarında Balıkesir’in Havran ilçesi Büyükdere Mahallesi Kavşağında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden Ümit Erdem yönetimindeki 17 UT 309 plakalı sivil polis aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı için Balıkesir istikametinde ilerlediği sırada, Hüseyin Kocaçam'ın kullandığı 10 GA 361 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçlar metrelerce sürüklenirken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan polis memurları Ümit Erdem ve Hızır Bekir Baybora ile kamyonetin sürücüsü Hüseyin Kocaçam, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan polis memuru Hızır Bekir Baybora, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bilinci kapalı, entübe olarak tedavisi devam eden polis memuru Hızır Bekir Baybora, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu.

DHA'nın aktardığına göre Şehit Baybora'nın, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığından, memleketi Ankara’ya uğurlanacağı öğrenildi.