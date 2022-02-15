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    Balıkesir'de kıskançlık cinayeti: 4 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 29 yaşındaki Kadir Meşe, birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi 4 aylık hamile 19 yaşındaki Hazal Alpyörük'ü bıçaklayarak öldürdü.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 18:29
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    Balıkesir'de kıskançlık cinayeti: 4 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü

    Balıkesir'in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana gelen olayda, hurdacılık yapan Kadir Meşe, kıskançlık nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı.

    4 AYLIK HAMİLE HAZAL'I ÖLDÜRDÜ

    Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

    Balıkesir de kıskançlık cinayeti: 4 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü #1


    Balıkesir de kıskançlık cinayeti: 4 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü #2

    Balıkesir de kıskançlık cinayeti: 4 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü #3

    Balıkesir de kıskançlık cinayeti: 4 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü #4


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