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- Balıkesir'de kumar oynatılan eve baskın
Balıkesir'de kumar oynatılan eve baskın
Yasa dışı olarak kumarhaneye dönüştürülen eve yapılan baskın sonucu, 7 kişiye 30 bin 625 TL korona cezası uygulandı.
- İHA
- 14.03.2021 - 15:49
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Akçay Sarıkız Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı.
7 KİŞİYE 30 BİN TL CEZA
Baskında iki masa etrafında kumar oynandığı tespit edildi. Kumar masası üzerinde bulunan 2 bin 400 lira ile iskambil kağıtlarına el konuldu. Baskın yapılan evde çoğu kişinin maske takmadığı, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmediği gözlendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan 7 kişiye sokağa çıkma yasaklarını ihlal suçlarından toplam 30 bin 625 lira para cezası kesilirken, 1 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı.