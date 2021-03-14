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    Balıkesir'de kumar oynatılan eve baskın

    Yasa dışı olarak kumarhaneye dönüştürülen eve yapılan baskın sonucu, 7 kişiye 30 bin 625 TL korona cezası uygulandı.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 15:49
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    Balıkesir'de kumar oynatılan eve baskın

    Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Akçay Sarıkız Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı.

    7 KİŞİYE 30 BİN TL CEZA

    Baskında iki masa etrafında kumar oynandığı tespit edildi. Kumar masası üzerinde bulunan 2 bin 400 lira ile iskambil kağıtlarına el konuldu. Baskın yapılan evde çoğu kişinin maske takmadığı, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmediği gözlendi.

    Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan 7 kişiye sokağa çıkma yasaklarını ihlal suçlarından toplam 30 bin 625 lira para cezası kesilirken, 1 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı.

    Balıkesir de kumar oynatılan eve baskın #1

    Balıkesir de kumar oynatılan eve baskın #2

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