Euro
15.6823
-0.11%
Dolar
13.7365
-0.51%
Altın
804.5390
-0.51%
Borsa
206,493.00
0.92%
Bitcoin
604.505
4.28%
BTXN Coin
34.07
2.58%
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Balıkesir'de kuyumcudaki dolandırıcı suçüstü yakalandı

    Kuyumcuya gelen şüpheli bir şahıs, sahte altın küpeleri satmak isterken emniyet güçleri tarafından suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 17:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de kuyumcudaki dolandırıcı suçüstü yakalandı

    Balıkesir'in Edremit ilçesi, Soğanyemez Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda yaşanan olay öncesi sahte altın bozdurulacağı ihbarını alan Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede harekete geçti.

    SAHTE KÜPELERİ SATARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Ardından A.Ş. (55) isimli şüpheli, A.Ö.’ye ait iş yerinde 2 adet sahte altın küpeyi satmaya çalışırken Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

    ÇOK SAYIDA ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

    Şahsın aracında yapılan aramada ise 2 adet çeyrek altın, 1 adet sahte çeyrek altın, 98 adet sahte altın küpe, 2 adet sahte altın zincir, 4 bin 5 lira nakit para ele geçirildi.

    Balıkesir'de kuyumcudaki dolandırıcı suçüstü yakalandı VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Daha önce hakkında 3 dolandırıcılık kaydı bulunan şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Balıkesir de kuyumcudaki dolandırıcı suçüstü yakalandı #1

    Balıkesir de kuyumcudaki dolandırıcı suçüstü yakalandı #2


    Görüş Bildir