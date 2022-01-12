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- Balıkesir'de kuyumcudaki dolandırıcı suçüstü yakalandı
Balıkesir'de kuyumcudaki dolandırıcı suçüstü yakalandı
Kuyumcuya gelen şüpheli bir şahıs, sahte altın küpeleri satmak isterken emniyet güçleri tarafından suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.
- İHA
- 12.01.2022 - 17:10
- Güncelleme : 12.01.2022 - 17:33
Balıkesir'in Edremit ilçesi, Soğanyemez Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda yaşanan olay öncesi sahte altın bozdurulacağı ihbarını alan Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede harekete geçti.
SAHTE KÜPELERİ SATARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Ardından A.Ş. (55) isimli şüpheli, A.Ö.’ye ait iş yerinde 2 adet sahte altın küpeyi satmaya çalışırken Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
ÇOK SAYIDA ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Şahsın aracında yapılan aramada ise 2 adet çeyrek altın, 1 adet sahte çeyrek altın, 98 adet sahte altın küpe, 2 adet sahte altın zincir, 4 bin 5 lira nakit para ele geçirildi.
Balıkesir'de kuyumcudaki dolandırıcı suçüstü yakalandı VİDEO
GÖZALTINA ALINDI
Daha önce hakkında 3 dolandırıcılık kaydı bulunan şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.