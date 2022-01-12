Balıkesir'de kuyumcudaki dolandırıcı suçüstü yakalandı

Kuyumcuya gelen şüpheli bir şahıs, sahte altın küpeleri satmak isterken emniyet güçleri tarafından suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi, Soğanyemez Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda yaşanan olay öncesi sahte altın bozdurulacağı ihbarını alan Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede harekete geçti.

SAHTE KÜPELERİ SATARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ardından A.Ş. (55) isimli şüpheli, A.Ö.’ye ait iş yerinde 2 adet sahte altın küpeyi satmaya çalışırken Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

ÇOK SAYIDA ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın aracında yapılan aramada ise 2 adet çeyrek altın, 1 adet sahte çeyrek altın, 98 adet sahte altın küpe, 2 adet sahte altın zincir, 4 bin 5 lira nakit para ele geçirildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Daha önce hakkında 3 dolandırıcılık kaydı bulunan şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.