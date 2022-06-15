Balıkesir'de lise öğrencisi yangında hayatını kaybetti

Elektrik kontağından çıkan yangın sonucu çatı katında alevlere yakalanan 18 yaşındaki lise öğrencisi Tayfun Çetinkoz yanarak can verdi.

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi'nde 45 yaşındaki Talip Çetinkoz'a ait iki katlı evin çatı katında yangın çıktı.

Elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen yangına ilk müdahaleyi yapan ev sahibi Talip Çetinkoz'un ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Oğlunu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi

Baba Talip Çetinkoz, her sabah erken kalkıp ağıla hayvanlara bakmaya giden oğlu, Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Tayfur Çetinkoz'u bulamayınca durumu jandarmaya anlattı.

Yanmış bedeni çatı katında bulundu

Evde olabileceği düşünülen lise öğrencisi için yapılan aramada talihsiz gencin cansız bedeni yanmış olarak çatı katında bulundu.

DHA'nın haberine göre, lise öğrencisi Tayfun Çetinkoz'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası kırsal Kobaklar Mahallesi'nde toprağa verildi.



