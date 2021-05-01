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    Balıkesir'de lokantada patlama: 20 iş yeri hasar gördü

    Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi, 20 iş yerinde hasar oluştu.
    • AA
    • 01.05.2021 - 02:52
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 03:59
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    Balıkesir'de lokantada patlama: 20 iş yeri hasar gördü

    Küçük Sanayi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Arif Yaman'a ait lokantada tüpten sızan gazın sıkışması sonucu patlama oldu.

    Şiddetli patlamanın etkisiyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

    Patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Balıkesir de lokantada patlama: 20 iş yeri hasar gördü #1

    20 İŞ YERİNDE HASAR VAR

    Bölgeye gelen ekiplerin incelemelerinde 20 iş yerinde hasar oluştuğu belirlendi.

    Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran bölgede incelemelerde bulundu.

    Balıkesir de lokantada patlama: 20 iş yeri hasar gördü #2

    PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIKIŞMASI

    Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini söyledi.

    Balıkesir de lokantada patlama: 20 iş yeri hasar gördü #3

    "ÇOK ŞÜKÜR YARALI VE CAN KAYBI YOK"

    Hasar tespitlerinin sürdüğünü belirten Demir, "Çevredeki iş yerlerimiz de patlama nedeniyle zarar görmüş. Biz devlet olarak elimizden gelen tüm desteği vererek zararı inşallah karşılayacağız. 20 civarında iş yerimizde hasar var. İtfaiye ekiplerimiz gerekli çalışmayı yapıyor. Çok şükür yaralı ve can kaybı yok. Maddi zararı da inşallah gidereceğiz." dedi.

    Balıkesir de lokantada patlama: 20 iş yeri hasar gördü #4

    Balıkesir de lokantada patlama: 20 iş yeri hasar gördü #5

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    Balıkesir de lokantada patlama: 20 iş yeri hasar gördü #8

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