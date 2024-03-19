Balıkesir'de metruk bina, otomobilin üzerine çöktü Edremit ilçesinde metruk bir bina, park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

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İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi’nde bulunan metruk bina, sabahın erken saatlerinde 35 ATD 378 plakalı otomobilin üzerine çöktü. Çökme nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

"Baktım ki bina çökmüş"

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri sevk edildi. Aracını çöken binanın yakınına park eden Mehmet Göroğuz, şöyle konuştu:

Ben buraya geldim. Arabamı tam buraya park edecektim. Sonra HGS yüklemeye gidecektim. Burası daha müsait diye buraya park ettim. İşimi bitirip geldim. Baktım ki bina çökmüş

Bölge güvenlik altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)