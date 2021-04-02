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    Balıkesir’de mimar dolandırıcıları polise yakalattı

    81 yaşındaki mimarı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 88 bin doları elden almaya çalışırken suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 17:15
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    Balıkesir’de mimar dolandırıcıları polise yakalattı

    Dolandırıcılar, son yıllarda teknolojiyi de kullanmak suretiyle yeni yöntemler uygulamaya başladı.

    Şanlıurfalı 2 dolandırıcı, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki mimar S.Y.'yi telefonla arayarak 88 bin dolar istedi.

    Avukatından yardım isteyen yaşlı adam, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

    POLİS PARAYI ALIRKEN YAKALADI

    Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sıkı takibe alınan zanlılar, yaşlı adamın evine geldiklerinde parayı alırken kıskıvrak yakalandı.

    Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından sorgulanan H.T ve Ö.Ö nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Balıkesir’de mimar dolandırıcıları polise yakalattı #1

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