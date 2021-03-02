Balıkesir'de motoru çalınan esnaf sosyal medyadan hırsıza mesaj attı

Dükkanında paket servis yapmak için aldığı motosikleti plakasını bile takamadan çalınan esnaf, motorunu sosyal medyadan hırsıza seslenerek geri istedi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Saip Hoca Bulvarı’nda döner dükkanı işleten Adem Teslim isimli bir vatandaşın, paket servisi için aldığı motoru plakasını takamadan çalındı.

Olay üzerine Teslim, motorunu çalan hırsızı ihbar etmek üzere karakola gitti.

İŞLEM YAPILAMADI

Motorun plakası olmadığı için, işlem yapılamadı.

İş yerinde 4 kişinin çalıştığını ve kazançlarının bu motora bağlı olduğunu söyleyedi.

“ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM”

Sosyal medyadan paylaşım yapan Teslim, hırsıza yönelik durum paylaşarak motorunu geri istedi.

Getirmesi halinde ise, şikayetçi olmayacağını ifade etti.

Teslim, “Ben Burhaniye de esnaflık yapıyorum. Dönerci dükkânım var. Koronavirüsten dolayı yasaklar gelince motor almak zorunda kaldık. Motorla servis yaparken, gündüz servis yapan elaman akşam evine motorla gidiyordu. Sabah işe gelirken de motorla geliyordu. Evinin bodrumundan camı kırıp çalmışlar. Polis, motorun plakası olmadığı için işlem yapılamayacağını söyledi. Onlardan bir netice alamadık. Ben üzüldüm bu işe. Belki hırsızı insafa getirir diye mesaj yazdım." dedi.

“İNSAFA GELMESİNİ BEKLİYORUM”

Adem Teslim sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesajımda, 'Ey hırsız, bu zor günümde bari çalmasaydın! Şu zor günleri atlatana kadar getir. Senden şikayetçi olmayacağım. Söz, işimi düzelttikten sonra onu sana hediye edeceğim.' dedim. Ve gerçekten de hediye edeceğim. Bizim burada 4 elaman var. 4 kişinin ekmeği bu motorla çıkıyordu. Biz bu motorla servis yaparak bunların yevmiyelerini çıkarıyorduk. Kiramız, elektriğimiz buna bağlı. Motor çalınınca elimiz kolumuz bağlandı. Ben de böyle bir şey yazmak zorunda kaldım. Hırsızın insafa gelmesini bekliyorum”.







