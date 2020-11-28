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    Balıkesir'de motosikletiyle trafik levhasına çarpan sürücü, hayatını kaybetti

    Büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için motosikletiyle yola çıkan Merkez Çıray, trafik levhasına çarpması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 28.11.2020 - 17:22
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 17:31
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    Balıkesir'de motosikletiyle trafik levhasına çarpan sürücü, hayatını kaybetti

    Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan Merkez Çıray, motosikletiyle ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Kulak Mahallesi´ndeki büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için yola çıktı.

    Manyas-Bandırma karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

    YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Manyas Devlet Hastanesi´ne götürülmek istenilen Çıray, yolda hayatını kaybetti.

    ATARDAMARI KESİLMİŞ

    Çıray´ın kaza anında başında kaskı bulunduğu ancak saç levhanın bacağındaki atardamarı kestiği öğrenildi.

    Balıkesir de motosikletiyle trafik levhasına çarpan sürücü, hayatını kaybetti #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Merkez Çıray'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, Manyas Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Balıkesir de motosikletiyle trafik levhasına çarpan sürücü, hayatını kaybetti #2

    Balıkesir de motosikletiyle trafik levhasına çarpan sürücü, hayatını kaybetti #3

    Balıkesir de motosikletiyle trafik levhasına çarpan sürücü, hayatını kaybetti #4

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