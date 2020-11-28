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- Balıkesir'de motosikletiyle trafik levhasına çarpan sürücü, hayatını kaybetti
Balıkesir'de motosikletiyle trafik levhasına çarpan sürücü, hayatını kaybetti
Büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için motosikletiyle yola çıkan Merkez Çıray, trafik levhasına çarpması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti.
- DHA
- 28.11.2020 - 17:22
- Güncelleme : 28.11.2020 - 17:31
Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan Merkez Çıray, motosikletiyle ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Kulak Mahallesi´ndeki büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için yola çıktı.
Manyas-Bandırma karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.
YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Manyas Devlet Hastanesi´ne götürülmek istenilen Çıray, yolda hayatını kaybetti.
ATARDAMARI KESİLMİŞ
Çıray´ın kaza anında başında kaskı bulunduğu ancak saç levhanın bacağındaki atardamarı kestiği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Merkez Çıray'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, Manyas Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.