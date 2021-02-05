Balıkesir'de ‘neden bakmıyorsun’ cinayeti

Evine girmek üzere olan 58 yaşındaki adamı kız arkadaşının yanında döverek öldüren katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bentbaşı Mahallesi Trenyolu Sokak'taki evine girmeye çalıştığı sırada Emirhan O.B. (21) tarafından darbedilen Ali İhsan Maçın (58) ağır yaralandı.

Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Maçın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS, 50 KAMERADAN 480 SAAT GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Bandırma Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'nce kurulan özel ekip, cinayeti aydınlattı.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere çeşitli açılardan bakan 50 farklı kameradan toplam 480 saat görüntüyü izleyerek şüphelilerin muhtemel bütün kaçış istikametlerini belirledi.

GECE YARISI OPERASYONU

15 farklı şahitten alınan bilgiler birleştirilerek soruşturmayı derinleştiren Asayiş Büro ekipleri, şüpheli Emirhan O.B. (21) ile olay anında yanında bulunan N.N. (17) adlı şahısları tespit etti.

Şüphelilerden Emirhan O.B. gece yarısı düzenlenen operasyonla saklanmış olduğu yerde yakalanarak gözaltına alındı.

“NEDEN BAKMIYORSUN?”

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emirhan O.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. N.N. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Emirhan O.B'nin, N.N. ile içki içtikten sonra sokağa çıktığı, Ali İhsan Maçın'a seslendiği, Maçın’ın kendisine bakmadığı, evine girmek üzere olan Maçın'a yeniden seslenerek "Neden bakmıyorsun?" deyip darbettiği öğrenildi.