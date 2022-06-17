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    Balıkesir'de odun kesen işçi kalp krizi geçirdi

    Günlük işçi olarak çalışan 48 yaşındaki adam, odun keserken fenalaşıp kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 17.06.2022 - 09:45
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    Balıkesir'de odun kesen işçi kalp krizi geçirdi

    Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde günlük işçi olarak çalışan 48 yaşındaki Muharrem Özer, ekmek fırının odunlarını kesmeye başladı.

    Odun kesmeye başlayan Özer, bir süre sonra fenalaşıp, yere yığıldı.

    Tüm çabaya rağmen hayatını kaybetti

    Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kalp krizi geçirdiği belirlendi.

    Muharrem Özer'in cenazesi, kırsal Minnetler Mahallesi'ndeki Kozcağız Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    "Kaldırmaya çalıştık ama kalkamdı"

    Olaydan yaklaşık yarım saat önce Muharrem Özer ile birlikte olduğunu söyleyen esnaf Mustafa Toprak, "Olaydan önce yanıma uğramıştı. Kendisine, ‘Bir çay içelim’ dedim. ‘İşim var ağabey’ dedi ve gitti. Aramızda 25-30 metre mesafe vardı. Orada bir şeyler yapıyordu. Çevredekiler 'Yere düştü' deyince yanına gittik, kaldırmaya çalıştık ama kalkmadı. Bir esnafın aracıyla hemen hastaneye götürüldü daha sonra kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini öğrendik. Çok iyi bir insandı" dedi.

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