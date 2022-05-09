Kilidini kırıp girdikleri ağıldan çaldıkları 32 oğlağı otomobille kaçıran üç hırsızdan ikisi yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Çamlık-Laka mevkiinde bulunan bir ağıla giren hırsızlar, 32 adet oğlakla kayıplara karıştı.

Ağılın sahibi ise durumu fark edince hemen polise bildirdi.

Oğlakları tek otomobile sığdırdılar

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde araştırma yapıp güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucu oğlakların, eski bir otomobile sıkıştırılarak kaçırıldığı tespit edildi.

Balıkesir'de oğlak hırsızlarına gözaltı VİDEO



2 şüpheli yakalandı

İHA'nın haberine göre kimlikleri tespit edilen hırsızlar F.Y. ve U.Y., İzmir’in Kınık ilçesinde oğlak kılı ve dışkılarının bulunduğu otomobille birlikte yakalanarak gözaltına alındı. E.Y. isimli bir şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürerken, Ayvalık’a getirilen F.Y. ve U.Y. sorgularının ardından Ayvalık Adliyesi’ne sevk edildi.