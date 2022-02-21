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    Balıkesir'de öldürülen taksiciye veda

    Balıkesir Ayvalık'ta müşterisi tarafından bıçaklanarak öldürülen taksi şoförü Atilla Bağçeci, meslektaşlarının araçlarıyla katıldığı konvoyla son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 21.02.2022 - 17:32
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    Balıkesir'de öldürülen taksiciye veda

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde taksimetredeki fiyatın fazla olduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada Ferdi Yeğin tarafından bıçaklanarak öldürülen evli ve 1 çocuk babası Atilla Bağçeci’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından morgdan yakınları tarafından teslim alındı.

    Evinin önüne getirilip helallik alınan taksi şoförü Atilla Bağçeci için Ayvalık Saatli Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşi Nazan Bağçeci, kimyager kızı İnci Bağçeci, akrabaları, siyasi parti temsilcileri ve meslektaşları katıldı.

    MESLEKTAŞLARI KONVOYLA UĞURLADI

    Bağçeci'nin eşi ve kızının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Atilla Bağçeci’nin cenazesi, Ayvalık Kabristanlığı'na götürüldü. Meslektaşları ise kabristanlığa kadar klakson çalarak taksileriyle cenaze konvoyuna eşlik etti.

    Balıkesir de öldürülen taksiciye veda #1

    "TELEFON SİNYALİNİ DAHA ERKEN ALABİLSEYDİK.."

    Ayvalık Otogar Taksi Durağı çalışanlarından Hakan Keser, geçen vuma günü öğle saatlerinde yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

    "Buraya yolcu olarak gelen bir vatandaş eşiyle tartışma yaşıyor. Adam tuvalete gittiği sırada karısı olduğunu öğrendiğimiz kişi sıradaki taksiye biniyor ve kaçmak istiyor. Sonra karısını göremeyen katil zanlısı da vefat eden arkadaşımızın taksisiyle peşinden gidiyor. Aralarında bir diyalog olduğunu düşünüyoruz. Otogardan ayrıldıktan sonra buraya dönüyorlar. Sonra eşini bulmak için tekrar peşinden gidiyorlar. Son olarak saat 14.30’da güvenlik kamerasında görünüyor. Bir daha kendisine ulaşamadık. Ekiplere haber verdik ve çalışmalara başlandı. Telefon sinyalini daha erken alabilseydik belki de böyle bir sonuç almayacaktık. Kötü haberi yaklaşık 24 saat sonra aldık. Burada diğer bir öğrendiğimiz de başka bir şehre gitmek için otobüsten bilet almışlar ve sonradan vazgeçerek, bilet iadesi almak için de firma çalışanıyla bir tartışma yaşanmış"

    OTOGARA GÜVENLİK TALEBİ

    Taksi işletmecisi Ömürcan Burçin ise otogarda güvenlik tedbirlerinin arttırılması gerektiğini belirterek, "Sonuç olarak burada polis, zabıta ya da başka bir güvenlik olsaydı belki de bu cinayeti işleyen kişinin karısı onlara gider ve sığınırdı. Biz burada taksiciyiz ve hiçbir can güvenliğimiz yok. Burası bir otogar olduğu için burada bir güvenlik olması gerekiyor" dedi.

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    meslektaşlarının araçlarıyla katıldığı konvoyla son yolculuğuna uğurlandı.

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