Balıkesir'de otel işletmecisini öldüren şahıs tutuklandı

Otel işletmecisi ile müşterisi arasında çıkan gürültü kavgasında silahla yaralanan işletmeci Barış Kıvrak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakalanan şüpheli ise gözaltına alınarak tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Sarıkız Mahallesi Leman Akpınar Caddesi'nde bulunan bir otelde otel müşterisi Ü.Ç. ile otel işletmecisi Barış Kıvrak arasında, gürültü çıkarma nedeniyle bir tartışma başladı.

İŞLETMECİYİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü. Ü.Ç., tabancası ile Barış Kıvrak’ı sırtından yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

YAKALANDI

Ü.Ç. daha sona Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Sarıkız Mahallesi Fatih Caddesi 336. Sokak'ta göğüs, karın ve kolundan bıçakla yaralanmış bir şekilde yakaladı.

Olay ile ilgili yapılan çalışmada bir adet 7.65 tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 2 adet bıçak ve olay yerinde üç adet boş kovan ele geçirildi. Ü.Ç. ve Barış Kıvrak hastaneye kaldırıldı.

OTEL İŞLETMECİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Barış Kıvrak ise Edremit Devlet Hastanesi’nden Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Balıkesir’e sevk edilen Kıvrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

"EŞİME VE ÇOCUĞUMA KÜFRETTİ"

Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan cinayet zanlısı Ü.Ç., Edremit İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri arasında adalet sarayına getirildi. Ü.Ç. adliye çıkışında gazetecilere "Eşime, çocuğuma küfrettiği için. Pişmanım." dedi.

TUTUKLANDI

Cinayet zanlısı Ü.Ç., savcılık soruşturmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.











